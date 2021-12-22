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Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Aclan Kavasoğlu ile anlaşma sağladı.

KAYSERİ (DHA) - HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Aclan Kavasoğlu ile anlaşma sağladı.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Bellona Kayseri Basketbol'da 15 senedir başantrenörlük yapan Ayhan Avcı, kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle istifa etmişti. Daha sonra üç maça kulüp antrenörü Selim Aldağ yönetiminde çıkan Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevine Aclan Kavasoğlu'nu getirdi. Kavasoğlu'nun yarın takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.


- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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