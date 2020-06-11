HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül ile sözleşme yeniledi

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli sporcusu Aysegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.

Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül ile sözleşme yeniledi
11.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:46

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli sporcusu Aysegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.

Başantrenör Ayhan Avcı ile 14'üncü sezon için de anlaşan Kayseri takımı transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon ilk transferi ABD'den yapan Bellona Kayseri Basketbol, 22 yaşındaki Kylee Shook'u kadrosuna katmıştı. Kayseri ekibi, geçen seneki kadrosunda yer alan deneyimli sporcu Ayşegül Günay Aladağ ile de yeniden anlaşma sağladı. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Aladağ, son sezon da takımının formasını terletmişti.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Spor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Spor
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Spor
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Spor
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Spor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Spor
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Yasmin Erbil
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül ile sözleşme yeniledi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:58:19. #1.15#
title