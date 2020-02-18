18.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:08

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından ise "Her şey için teşekkürler Ann Wauters. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar dileriz." mesajı paylaşıldı.

39 yaşındaki basketbolcu, Kayseri ekibinde bu sezon ligde 10 maçta forma şansı bulmuş, toplam 32 sayı atmıştı.

Kaynak: AA