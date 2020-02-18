18.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:11

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Ann Wauters ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Ann Wauters. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.39 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, Kayseri ekibi ile bu sezon 10 maçta forma şansı bulmuştu,

Kaynak: DHA