Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı
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Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı

17.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:33
Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı.

Kayseri ekibi, sezon başında anlaştığı 31 yaşındaki oyun kurucu ile sağlık sorunları nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti.

Bellona Kayseri Basketbol formasıyla 7 maça çıkan Gemelos, 47 sayı kaydetmişti.

Oyuncunun tedavisine ABD'de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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