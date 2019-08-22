Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Shacobia Barbee'yi kadrosuna kattı.

22.08.2019 17:42
Bellona Kayseri Basketbol'a ABD'li forvet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Shacobia Barbee'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki forvet oyuncusu Shacobia Barbee ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Aynı zamanda oyun kurucu pozisyonunda da oynayabilen 1,78 metre boyundaki Barbee'nin, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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