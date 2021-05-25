Bellona Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyla anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bellona Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyla anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyla anlaştı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Gizem Sezer, Renata Brezinova ve Brooque Williams'ı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Gizem Sezer, Renata Brezinova ve Brooque Williams'ı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti.

Kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün 3 yeni oyuncuyu daha kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlki daha önce formamızı giyen Gizem Sezer tekrardan başarımız için ter dökecek. Diğer iki oyuncu, Çekya'dan Renata Brezinova ve ABD'li Brooque Williams. Kadromuzun şekillenmesiyle beraber yeni sezon hazırlıklarımız kısa sürede başlayacak. Kurduğumuz yeni kadroyla birlikte geçmişteki başarılı günlerimize tekrardan ulaşmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Cahit Özkan Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bellona Kayseri Basketbol, 3 oyuncuyla anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 23:56:45. #1.16#

title