Bellona Kayseri Basketbol: 103 - Çankaya Üniversitesi: 66
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Bellona Kayseri Basketbol: 103 - Çankaya Üniversitesi: 66

24.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:55
Bellona Kayseri Basketbol: 103 - Çankaya Üniversitesi: 66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, kendi sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 103-66 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, kendi sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 103-66 yendi.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bellona Kayseri parkeye Melis, Ayşegül, Miljkovic, Johnson, Laksa beşlisi, Çankaya Üniversitesi ise Özge, White, Gizem, Udodenko ve Talbert beşlisi ile çıktı.

İlk çeyrekte Bellona Kayseri Basketbol hücumlarda potayı bulmakta güçlük çekti. Bellona Kayseri Basketbol'un sayı bulmakta zorluk çekmesini fırsat bulan Çankaya Üniversitesi skoru 14-17'ye getirdi.

Karşılıklı basketlerin atıldığı maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İlk çeyrekte Kitija Laksa rakip potaya 12 sayı bıraktı.

İkinci çeyrekte Bellona Kayseri Basketbol üç sayılık atışlarla bulduğu sayılarla skoru 32-26'ya kadar getirdi.

Çankaya Üniversitesi aradaki farkın fazla açılmasına izin vermedi. İkinci çeyrek 43-34 Bellona Kayseri Basketbol'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte karşılaşmaya ağırlığını koymaya başlayan Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Periyot 73-55 Bellona Kayseri Basketbol'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Son periyotta aradaki farkı daha çok açan Bellona Kayseri Basketbol, Kitija Laksa, Maja Miljkovic ve Melis Gülcan ile etkili oldu. Bellona Kayseri Basketbol sayı farkını 37'ye kadar çıkardı.

Karşılaşma 103-66 Bellona Kayseri'nin galibiyeti ile tamamlandı.

(Erhan Kan/İHA)

Bellona Kayseri Basketbol: 103 - Çankaya Üniversitesi: 66
Bellona Kayseri Basketbol: 103 - Çankaya Üniversitesi: 66

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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