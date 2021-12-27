Bellona Kayseri Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu Açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellona Kayseri Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu Açıklaması

Bellona Kayseri Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol takım Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu; Fenerbahçe maçında genç oyuncuların sergilediği performanstan umutlu olduğunu söyledi.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol takım Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu; Fenerbahçe maçında genç oyuncuların sergilediği performanstan umutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takım Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade etti. Fenerbahçe maçı sonrasında açıklama yapan Aclan Kavasoğlu, "Bizim için önemli bir dönemin başlangıcı idi bu maç. Bizim ligdeki sıralamamızı belirleyecek rakipler ile arka arkaya oynayacağız. Dolayısıyla bu maçta takım düzenini sağlayacağımız, kadrodaki eksik noktaları belirleyeceğimiz bir maçtı. Bu maçta sevindirici olan genç oyunculardan ciddi anlamda katkı alacağımızı gördüm. Bunu önümüzdeki iki maçta takıma güç verecek bir yapıya getirirsek gerçekten büyük kazanç olur. Hedefimiz oynayacağımız Botaş ve Çankaya Üniversitesi maçlarını kazanmak" dedi. - KAYSERİ

Puan tablosundaki yerini hiç hak etmiyor! Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu

Puan tablosundaki yerini hiç hak etmiyor! Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu

 Önder Özen'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Alex sözleri: Hayır diyemez

Önder Özen'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Alex sözleri: Hayır diyemez

 Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularını işaret eden Rıdvan Dilmen: Verin Galatasaray'a fark olurdu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularını işaret eden Rıdvan Dilmen: Verin Galatasaray'a fark olurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title