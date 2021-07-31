Bellona Kayseri 9 Ağustos'ta sezonu açacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bellona Kayseri 9 Ağustos'ta sezonu açacak

Bellona Kayseri 9 Ağustos'ta sezonu açacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol 2021-2022 sezonu 9 Ağustos'ta açacak.

Bellona Kayseri Basketbol 2021-2022 sezonu 9 Ağustos'ta açacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon çalışmaları için geri sayıma başladı. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Kayseri'de bir araya gelecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına Coach Ayhan Avcı nezaretinde başlayacak. Kadroya katılan yeni yabancı oyuncuların Ağustos'un ortasında Kayseri'ye gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar 8 Ağustos'ta toplanacak ve 9 Ağustos günü sabah saatlerinde ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından ilk antrenmanını gerçekleştirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Düm Tek Tek Sevda Erginci
Spor Ecem Güzel Mete Gazoz Fatih Terim Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bellona Kayseri 9 Ağustos'ta sezonu açacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:14:34. #1.15#

title