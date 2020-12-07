Bellona Kayseri 8. mağlubiyetini aldı
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Bellona Kayseri 8. mağlubiyetini aldı

07.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:09
Bellona Kayseri 8. mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 8. yenilgisini aldı.

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 8. yenilgisini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 11 haftada oynadığı 10 maçta 8 kez mağlup oldu. Sadece 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son oynadığı Botaş maçını da farklı kaybetti.

11 hafta sonrasında hanesine 12 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol, iç sahada Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor'u mağlup ederken İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor ve Botaş maçlarını ise kaybetti.

Bellona Kayseri 10 maçta 760 sayı üretirken potasında 790 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, 13 Aralık 2020 Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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