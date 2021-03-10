Bellona Kayseri 4 maç sonra kaybetti
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Bellona Kayseri 4 maç sonra kaybetti

10.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:11
Bellona Kayseri 4 maç sonra kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon ligdeki 16. yenilgisini aldı.

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon ligdeki 16. yenilgisini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 25.haftada oynadığı 25 maçta 16 kez mağlup oldu. 9 kez kazanan Sarı-Kırmızılı ekip bugün deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 79-70 mağlup oldu.

Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyet ile ligde tam 4 maç sonra kaybeden Sarı-Kırmızılılar puanını 34 yaptı. 25 hafta sonu hanesine 34 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Botaş ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazanırken, İzmit Belediyespor (2), Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray (2), Adana Basketbol, Nesibe Aydın (2), Fenerbahçe (2), Mersin Yenişehir Belediyespor, Botaş, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor ve Beşiktaş HD Sigorta maçlarını ise kaybetti. - KAYSERİ

Bellona Kayseri 4 maç sonra kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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