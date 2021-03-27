Bellona Kayseri 2067 sayı üretti

Bellona Kayseri Basketbol takımı 26 maçta rakip potalara 2067 sayı attı.
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Bellona Kayseri Basketbol takımı 26 maçta rakip potalara 2067 sayı attı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar 26 maçta rakip potaya 2067 sayı atarken kendi potasında ise 2009 sayı gördü. Sarı-Kırmızılılar ligi +58 sayı averajla tamamladı.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı