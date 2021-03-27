Bellona Kayseri 2067 sayı üretti

Bellona Kayseri Basketbol takımı 26 maçta rakip potalara 2067 sayı attı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı 26 maçta rakip potalara 2067 sayı attı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonunda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar 26 maçta rakip potaya 2067 sayı atarken kendi potasında ise 2009 sayı gördü. Sarı-Kırmızılılar ligi +58 sayı averajla tamamladı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı