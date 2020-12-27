Bellona Kayseri 1002 sayı üretti
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Bellona Kayseri 1002 sayı üretti

27.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:49
Bellona Kayseri 1002 sayı üretti

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta rakip potalara 1002 sayı attı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta rakip potalara 1002 sayı attı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar 13 maçta rakip potaya 1002 sayı atarken kendi potasında ise 1052 sayı gördü.

Ligin ilk yarısını -50 sayı averajla tamamlayan Sarı Kırmızılılar, ligdeki en farklı galibiyetini Samsun Canik Belediyespor maçında 107-54'lük skorla alırken en farklı yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı (91-69) aldı. - KAYSERİ

Bellona Kayseri 1002 sayı üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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