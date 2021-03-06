Bellona'da sayı lideri Melis Gülcan oldu
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Bellona'da sayı lideri Melis Gülcan oldu

06.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:48
Bellona'da sayı lideri Melis Gülcan oldu

Bellona Kayseri Basketbol'un, Botaş'ı 70-55 yendiği karşılaşmada Melis Gülcan 14 sayı ile lider oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un, Botaş'ı 70-55 yendiği karşılaşmada Melis Gülcan 14 sayı ile lider oldu.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada üstünlüğü elinden bırakmayan Bellona Kayseri Basketbol'da Melis Gülcan, Botaş Spor potasına 14 sayı bıraktı. Parkede 31 dakika 48 saniye kalan Melis Gülcan, 7 iki sayılık, bir de üç sayılık şut attı. Serbest atışlarda da 5'te 5 yapan tecrübeli oyuncu 14 sayı ile takımın sayı lideri oldu.

Botaş Spor 8 faul yaptığı tecrübeli oyuncuyu durdurmakta zorlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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