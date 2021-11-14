Bella Hadid zor günleri geride bıraktı

Bella Hadid , geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde çektiği birkaç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını belirtmiş, bu itirafıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

"İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."

"Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin 'Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum' demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız."

Anlattıklarıyla sevenlerini endişelendiren güzel model, tüm bu gelişmelerin ardından gittiği bir plajda objektiflere takıldı. Eğlendiği görülen Hadid, hayranlarına "Bella hayata döndü" dedirtti.

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, Lauren Perez ile David Waltzer'in bir kumsalda yapılacak düğünü için Miami 'ye gitti. 25 yaşındaki model, gününün büyük bir kısmını plajda stres atarak geçirdi.

Leopar desenli bikinisini taktığı kırmızı kovboy şapkasıyla tamamlayarak sahilde boy gösteren Hadid, fit fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.