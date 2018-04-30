Bella Hadid ve Hailey Baldwin, Tekne Turunda Samimi Şekilde Görüntülendi

Bella Hadid ve Hailey Baldwin, Tekne Turunda Samimi Şekilde Görüntülendi

Ünlü modeller Bella Hadid ile Hailey Baldwin, Miami'de tekne turunda görüntülendi. Magazinciler tarafından yakından takip edilen ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Moda dünyasının iki yıldızı, Bella Hadid ve Hailey Baldwin, hafta sonunu bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi.

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Hadid ve Baldwin, Miami gece hayatının tanınmış isimlerinden Dave Frutman'ın teknesinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

MAGAZİNCİLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Grutman ve eşinin de eşlik ettiği hafta sonu tatilinden objektiflere birbirinden ilginç kareler yansıdı. Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid, bikini tercihi ve cesur hareketleriyle adeta herkesin önüne geçti.

İkilinin tekne turundan kareler;

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YORUMLAR (43)

  • MUSTAFA:
    deli haydar sen çok ilericisin bravo kafası kolonize olmuş kendi öz benliğini kaybetmiş ne idüğü belirsiz ezik insan. . cehennemi görünce de böyle mi konuşacaksın bakalım. . hehehehehehe
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