Bella Hadid ve Hailey Baldwin, Tekne Turunda Samimi Şekilde Görüntülendi
Ünlü modeller Bella Hadid ile Hailey Baldwin, Miami'de tekne turunda görüntülendi. Magazinciler tarafından yakından takip edilen ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.
Moda dünyasının iki yıldızı, Bella Hadid ve Hailey Baldwin, hafta sonunu bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi.
DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR
Hadid ve Baldwin, Miami gece hayatının tanınmış isimlerinden Dave Frutman'ın teknesinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
MAGAZİNCİLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Grutman ve eşinin de eşlik ettiği hafta sonu tatilinden objektiflere birbirinden ilginç kareler yansıdı. Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid, bikini tercihi ve cesur hareketleriyle adeta herkesin önüne geçti.
İkilinin tekne turundan kareler;
YORUMLAR (43)
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Allah bunları ıslah etsin ki.. bizi de günaha sokmasinlarCevap Yaz 5 2 Yayından KaldırAKIL LAZIM: sananeeeee . . . . sanamı kaldı işine bak ilgilenmezsin olur biter kendini ıslah et senYayından Kaldır
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deli haydar sen çok ilericisin bravo kafası kolonize olmuş kendi öz benliğini kaybetmiş ne idüğü belirsiz ezik insan. . cehennemi görünce de böyle mi konuşacaksın bakalım. . heheheheheheCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Cehennem bunlar için olsa gerek !!!Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırDURUM:LEYLAA: Tabi ki tercih senin onlarla birlikte helak olursun kus beyinli yobazTüm 43 yorumu okumak için tıklayın1 5 Yayından Kaldır