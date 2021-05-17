Bella Hadid, ABD'deki Filistin'e destek protestosuna katıldı
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Bella Hadid, ABD'deki Filistin'e destek protestosuna katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katıldı.

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katıldı.

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. New York kentinden düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katılan Hadid, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, elinde Filistin bayrağı taşıdı. Hadid, Instagram hesabından ise bir dizi fotoğraf ve video paylaşarak, "Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, akıllı, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinli aynı yerde. Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür oluncaya kadar Özgür Filistin!" mesajını yayınladı.

-İHA-

Bella Hadid, ABD'deki Filistin'e destek protestosuna katıldı
Bella Hadid, ABD'deki Filistin'e destek protestosuna katıldı
Bella Hadid, ABD'deki Filistin'e destek protestosuna katıldı
Bella Hadid, ABD'deki Filistin'e destek protestosuna katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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