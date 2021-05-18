Belirtisiz korona geçirdiğimi nasıl anlarım?
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Belirtisiz korona geçirdiğimi nasıl anlarım?

Belirtisiz korona geçirdiğimi nasıl anlarım?
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İngiltere'de koronavirüsle ilgili gerçekleştirilen son araştırmada, belirtisiz koronavirüs geçirdiğinden şüphe edenlerin merakını gidecek veriler paylaşıldı. Peki, belirtisiz korona geçirdiği nasıl anlaşılır?

Koronavirüs salgını dünya genelinde çok sayıda kişinin hastalanmasına neden olurken, salgına karşı aşı çalışmaları da hızlı şekilde devam ediyor. Ancak aşılanmaların yeterli seviyeye ulaşamaması nedeniyle dünya genelinde her gün yüz binlerce insan hastalığa yakalanmaya devam ediyor. Belirtisiz korona geçirdiğimi nasıl anlarım? İşte, araştırma sonuçları?

BELİRTİSİZ KORONA GEÇİRDİĞİMİ NASIL ANLARIM?

Koronavirüs bazı kişilerde ağır belirtiler verirken, bazı kişilerde de belirti göstermiyor. Popular Science'de yer alan habere göre İngiltere'de son yapılan araştırma, belirtsiz korona geçirenlerin şüphelerini gidermek için önemli ipuçları verdi. Zoe Kovid-19 adlı semptom çalışmasının yazarları, tırnakları tuhaf görünen kişilerin daha önce koronavirüs geçirmiş olma ihtimalleri olduğunu belirtti.

Çalışmanın yazarları, tırnaklardaki çizgilerin hipertansiyon, epilepsi, egzama, şiddetli beslenme yetersizliği ve kemoterapi gibi başka nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan birçok başka enfeksiyonun belirtisi olabileceğini de sözlerine ekledi. Ancak uzmanlar, bu belirtinin tek başına koronavirüsü belirlemede yeterli olmadığını ve mutlak antikor testi yapılmasının altını çizdi.

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