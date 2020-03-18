Belirsizlik Anlarında Neden Tuvalet Kağıdı Alıyoruz? Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkelerde binlerce kişinin soluğu marketlerde aldığını gördük. Yaşanan belirsizli

Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkelerde binlerce kişinin soluğu marketlerde aldığını gördük. Yaşanan belirsizlikten dolayı temel tüketici ürünlerini stoklamak isteyen kişiler, bazı ihtiyaçların kısa süreli de olsa kıtlığına yol açtı. Bunlardan birisi tuvalet kağıdı.



Peki ama insanlar neden tuvalet kağıdı stokluyor?



Neden Tuvalet Kağıdı Alıyoruz?



Bu sorunun cevabı aslında gerçekten belirsizliğini koruyor. Sellars Absorbent Materials tuvalet kağıdı üretimi yapan şirketlerden birisi ve CEO Tom Sellars yaptığı açıklamada, "Eğer bana neden herkesin tuvalet kağıdı aldığını sorarsanız, bunu gerçekten açıklayamam." dedi.



"Aniden daha fazla mı kullanmaya başladık? Talep artışı, tedarik zincirini zorlayabilir."



Sellars'ın da aralarında bulunduğu pek çok yabancı şirket, halkı ne yaptığı konusunda dikkatli olmaya davet ediyor. Tuvalet kağıdı üretimleri zaten devam ediyor ve tam da bu nedenle tuvalet kağıdı stoklamak anlamsız bir harekettir. Buna karşın bir kişinin gerçekten ihtiyaç dışı alım yapması, stokları eriteceği için gerçek bir kıtlığı ortaya çıkartabilir.



Hastalıktan korunmak için elden geldiğince önlem alın. Ancak tuvalet kağıdı stoklamanın hastalıktan kurtarmayacağını göz önüne alın.



Peki siz bu tür ilginç alışverişler yapan kimseleri gözlemlediniz mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdan bizlerle paylaşmayı unutmayın.