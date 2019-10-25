'Belirsiz bir gelecekle' karşı karşıya olan Suriyeli Kürtler hangi bölgelerde yaşıyor?

25.10.2019 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir programda İdlib ile ilgili ifadeleri Suriye'nin kuzeyindeki demografi yapı tartışmalarını gündeme getirdi.



Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib için "Önemli olan İdlib'de yaşam tarzını kontrol altında tutmak. Bu da en çok Araplara uygun. Kürtlerin tarzları buraya uygun değil" dedi. Euronews.com'da Görüntüle