Belirlenen yerlerde devlet hizmetini tamamlayan doktorlar askerlik yapmış sayılacak

Belirlenen yerlerde devlet hizmetini tamamlayan doktorlar askerlik yapmış sayılacak

Hekimler için hizmet karşılığı askerlikten muafiyet

Belirlenen yerlerde devlet hizmetini tamamlayan doktorlar askerlik yapmış sayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine göre Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimlerin askerliğini yapmış sayılacağını bildirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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