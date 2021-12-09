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BELİRLENEN NOKTALARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

BELİRLENEN NOKTALARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

BELİRLENEN NOKTALARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYORKazımkarabekir Mahallesi Pul Sokak da parke bakım, onarım çalışmaları yapan ekipler, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Kırlangıç Sokak da ise kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

BELİRLENEN NOKTALARDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Kazımkarabekir Mahallesi Pul Sokak da parke bakım, onarım çalışmaları yapan ekipler, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Kırlangıç Sokak da ise kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi ekipleri; "İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda ekiplerimiz periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte ekiplerimizin belirlediği ya da vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda parke, bakım ve onarımlarımlar yapıyoruz" dediler.

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