Beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalandı
VAN'ın Başkale ilçesinde minibüste, beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalanan kişi, gözaltına alındı.
21.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:09
VAN'ın Başkale ilçesinde minibüste, beline sarılı 1,5 kilo eroinle yakalanan kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında bir minibüsü durdurdu. Şüphe üzerine yolculardan birinin üst araması yapıldı. Aramada, şüphelinin bel çevresine sarılı 1,5 kilo eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu gözaltına alındı.
Kaynak: DHA