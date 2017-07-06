Beline Sardığı Jelatinden 460 Gram Esrar Çıktı

Mersin'de şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada, beline doladığı jelatin içerisinde 460 gram esrar ele geçirildi.



Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde durumundan şüphelenilen ve bel kısmı kabarık olan M.N.B.'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada şahsın bel bölgesinde beyaz jelatine sarılı vaziyette 460 gram esrar ele geçirildi.



M.N.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN