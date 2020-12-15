Beline sakladığı esrar ile yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında şüpheli olarak görülen bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, S.Ş'nin beline sarılı 265 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk