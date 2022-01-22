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Belinden düşürdüğü silahıyla yaralandı

Belinden düşürdüğü silahıyla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bir kişi, belindeki silahının düşerek ateş alması sonucu yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir kişi, belindeki silahının düşerek ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşandı. Celal K., belindeki silahı yere düşürdü. Düşen silah ateş alınca kurşun Celal K.'yi kasığından yaraladı. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

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