Belinden düşürdüğü silahıyla yaralandı
Zonguldak'ta bir kişi, belindeki silahının düşerek ateş alması sonucu yaralandı.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir kişi, belindeki silahının düşerek ateş alması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşandı. Celal K., belindeki silahı yere düşürdü. Düşen silah ateş alınca kurşun Celal K.'yi kasığından yaraladı. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK
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