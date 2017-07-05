Belindeki Tabancayla Yanlışlıkla Cinsel Organını Vurdu

Polisi arayan bir kadın; sevgilisinin "yanlışlıkla" kendisini cinsel organından vurduğunu söyledi. Kadının ifadesine göre 38 yaşındaki Cedrick Jelks; arabasında üzerine oturduğu silahın ateşlenmesi sonucu kendisini cinsel organından vurdu.

Jelks olayın şokuyla sevgilisinin evine doğru koşup kendisini banyoya kapattı. Durumu fark eden kız arkadaşı tarafından hastaneye yetiştirilen talihsiz adam hemen ameliyata alındı. Durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel medyaya göre; polis, Jelks'in ameliyata alınmasının ardından olayın sebebini araştırmak için hastaneye geldi. Polisin yaptığı araştırmanın ardından Jelks'in daha önce kokain kullanmaktan hüküm giydiği ve bu yüzden silah kullanmasının yasak olduğunu ortaya çıkardı. Associated Press'e konuşan bölge şerifi; Cedric Jelks'in yargılanacağını ifade etti.

(Kaynak: Posta)