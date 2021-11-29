Belikdüzü'nde lodos çatıyı uçurdu

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde lodos nedeniyle bir binanın çatısı yerinden söküldü. Çatının bir kısmı uçarken bir kısmı da sallanmaya başladı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle İstanbul'un bir çok noktasında çatı uçmaları yaşandı. Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek sallanmaya başladı. Aynı ilçede bulunan bir iş yeri ise hasar gördü. Çatının parçalarının uçma anı ve sallanma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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