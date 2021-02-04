Belidiye Başkanı Çatal'dan Taşköprüspor ziyareti
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Belidiye Başkanı Çatal'dan Taşköprüspor ziyareti

04.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:30
Belidiye Başkanı Çatal'dan Taşköprüspor ziyareti

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni sezonda ilçeyi BAL'DA temsil edecek olan Taşköprüsporlu futbolcuları ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni sezonda ilçeyi BAL'DA temsil edecek olan Taşköprüsporlu futbolcuları ziyaret etti.

Taşköprü Şehir Stadyumu'nda çalışmalarını sürdüren Taşköprüspor antrenmanına katılan Çatal, sporculara tatlı ikram etti.

Taşköprüspor Başkanı Hüseyin Altan ve yönetim kurulu üyeleri ile de sohbet eden Çatal, sporculara başarılar diledi.

Altan ve sporcular da Çatal'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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