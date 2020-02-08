Beli kırılan kediyi belediye ekipleri tedaviye aldı
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Beli kırılan kediyi belediye ekipleri tedaviye aldı

Adıyaman'da beli kırık olan kedi belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı.

08.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:38
Beli kırılan kediyi belediye ekipleri tedaviye aldı

'da beli kırık olan kedi belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı.


Adıyaman merkez Erdem Caddesi üzerinde bir kediyi yaralı olarak gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye Veteriner Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağı ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek kediyi tedavi için aldı.


Yaralı kedinin belinde kırık olduğu ve Veteriner Müdürlüğünde tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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