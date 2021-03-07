Belhanda yöneticilerin saha zeminine çözüm bulması gerektiğini söyledi
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Belhanda yöneticilerin saha zeminine çözüm bulması gerektiğini söyledi

07.03.2021 23:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:46
Belhanda yöneticilerin saha zeminine çözüm bulması gerektiğini söyledi

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin Faslı yıldızı Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, zemin konusunda yönetimi eleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ise, iç sahada oynanan son maçın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen, zeminin daha da kötüye gittiğini ifade etti.BELHANDA: SAHAYA ÇARE BULUNMASI LAZIMSaha şartlarının oynadıkları oyunu kötü yönde etkilediğini ifade eden Belhanda, "Galatasaray'ın yöneticileri sosyal medyaya ya da basına bakarak hareket etmemeliler. Bu sahaya çare bulmalılar. Bu sahada oynayan biziz. Pası yapan, veren biziz. Biz daha çok pas oyunu oynayan bir takımız. Sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz. Sosyal medyada ve gazetelerde sahanın ne koşulda olduğu yazıyor, görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya'daki her gün antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını, bahçıvanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor" diye konuştu.FATİH TERİM: BAŞKA ŞEHİRDE OYNAYACAK HALİMİZ YOKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, saha zemini hakkındaki eleştirilerini şöyle ifade etti:

"Biz buna rağmen kendi oyun anlayışımızı, oyunu domine eden oyun anlayışını oynamaya çalışıyoruz, bu sahaya rağmen. Hakikaten kötü sahamız. Öyle yeşil olduğuna bakmayın. Bütün oyuncular da şikayetçi. Başka sahada oynar mıyız bilmiyorum. Olimpiyat mantıklıydı. Bugün de Karagümrük oynadı orada; nasıl olacak? Açıkçası bu sahada devam edeceğiz. Son oynadığımız maçtan 8 gün geçti, daha beter olmuş maalesef. Başakşehir'in sahası denk gelirse o da başkalarına yardım ettiği için o sahanın zemininde de bozulmalar var. İstanbulspor'un maçları var. Başka şehirlerde oynayacak halimiz yok. Pas ve domine etme avantajımızı ne kadar kullanırız bilmiyorum, hata yüzde 50 yüzde 50."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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