Belhanda Neymar'ın Rakibi Oldu

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Nice takımından kadrosuna kattığı Younes Belhanda, çok özel bir ankette aday gösterildi.

Fransa Ligue 1'de 2017 yılının en iyi hücumcusu için yapılan oylamada 15 en iyi isim belirlendi. Bu 15 isim arasında en iyi kimin olacağı da oylamaya açıldı.

Buna göre şu anda sarı-kırmızılı formayı taşıyan eski Nice yıldızı Belhanda da adaylar arasında yer alıyor.

Faslı futbolcunun rakipleri arasında PSG'nin yıla damgasını vuran transferi Neymar, Lyon'lu Memphis Depay, PSG'li Di Maria, Pastore ve Draxler, Marsilyalı Dimitri Payet gibi üst düzey isimler bulunuyor. En iyiler anketi L'Equipe gazetesinin sitesinde bulunuyor.