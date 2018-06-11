Hazırlık Maçında Şov Yapan Belhanda, Galatasaray'ı Memnun Etti

Cim-Bom'da Belhanda sevinci yaşanıyor. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele edecek olan yıldız futbolcunun hazırlık maçlarında sergilediği performans, sadece ülkesinde değil Galatasaray'da da memnuniyet yarattı.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENECEK

Son olarak Estonya ile yapılan maçta 1 gol ve 1 asist ile oynayıp yıldızlaşan Belhanda'nın, Rusya'daki şampiyonada formda olmasının pazarlıklarda ellerini güçlendireceğini hesaplayan sarı-kırmızılılar, böylece istedikleri bonservis bedelini alabileceklerine inanıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İSTİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün yeni politikası gereği yüksek maliyeti nedeniyle satılmasına karar verilen 28 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin istekli olduğu belirtiliyor.