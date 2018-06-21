Belhanda, Galatasaray'ı Zora Soktu

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler

Galatasaraylı Younes Belhanda Fas Milli Takımı'ndaki performansıyla ülkesini hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılı ekiple sezonu şampiyon olarak noktalayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, buna karşın oyunuyla taraftarı tatmin etmemiş, kupayı kaldıran Cim Bom'da en zayıf halkalardan biri olarak değerlendirilmişti.

Önce İran, sonra Portekiz

Fas'ın İran'a 1-0 mağlup olduğu ilk maçta futbolu beğenilmeyen yıldız futbolcu, dünkü Portekiz maçıyla da Fas kamuoyunu tatmin edemedi. Son Avrupa şampiyonuna tek golle boyun eğerek turnuvaya havlu atan ekibin 10 numaralı futbolcusunun, takımı başarıya taşımaktan uzak kaldığı vurgulandı.

'En etkisiz isimlerden biriydi'

Ülke basınındaki haberlerde "Belhanda maçta etkisiz kaldı. Sahadaki en etkisiz futbolculardan bir tanesiydi. Orta sahada çok top kaybı yaptı. Takım hücumlarını yönlendirmekte başarılı olamadı" şeklinde yorumlar yapıldı.

UEFA anlaşması uyarınca gereklilik

UEFA ile yeni yapılandırma anlaşmasına giden Galatasaray, bu anlaşma uyarınca bu sezon sattığı kadar futbolcu transfer edebilecek. Yeni oyuncuları kadrosuna katmak için elinden oyuncu da çıkarması gereken sarı-kırmızılılarda, gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Belhanda'nın ismi telaffuz ediliyor. İyi bir performans göstermesi durumunda başka takımların ilgisini çekmesi ve transfer olması kolaylaşacak olan Belhanda, Dünya Kupası'ndaki performansıyla sarı-kırmızılıların işini de zorlaştırmış oldu.