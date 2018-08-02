Belhanda Galatasaray'da Kalacağına Karar Verdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın talip olduğu Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, sarı-kırmızılı ekipte kalacağına karar verdi.
Fatih Terim'in, "İyi bir teklif gelirse satın" raporu verdiği Younes Belhanda'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu. Ada temsilcisinin Faslı yıldız için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken bu teklif yönetimin de iştahını kabarttı. Yönetim, Finansal Fair Play nedeniyle bu satışa sıcak bakarken Belhanda'nın ise istekli olmadığı öğrenildi.
"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"
28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle teklifi şimdilik düşünmediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Geçtiğimiz sezon takım şampiyon olmasına rağmen bireysel performansı sebebiyle çok eleştirilen Belhanda, Dünya Kupası'nda da varlık gösterememişti.
Faslı oyuncu, "Ayrılık gibi bir düşüncem yok. G.Saray'da çok mutluyum. Bu kulüple Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamak istiyorum. Kulağıma gelen şeyler var. Ben tamamen Galatasaray'a konsantreyim" ifadelerini kullandı.
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Burda aldıkları paraların yarısını veren bile yok tabiki burda kalacaklar.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hayatta umursadığı birşey var mı bunun ? Dünya kupasında bile umursamaz oynadı futbolcu olmasaymış Fas kıyılarında fransa ya kaçmaya çalışan ama umursamaz olduğu için herkesi yakalatan göçmen olur başka bir şey olmaz bundanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Belhanda adamdır her ne kadar maçta sevmeseniz de trabzon maçında o yok diye atağımız yok tu semih kaya gibi futbolcu normal kameradan baksan bune dersin ama bireysel kamerdan bakarsan bu adam daha ne yapsın dersin isteyenler sneijderle olan karşılaştırmasına baksın sneijderden çok daha agresif yapıda sağlam oynuyan futbolcuCevap Yaz Yayından Kaldır
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melo gibi oynsa o zman ruhsuzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Defol.git belhanda hic biseye yaramadin okadar para al karsilik 0 performance. Feguliyi de yanina al gitCevap Yaz 2 Yayından Kaldır