Belhanda ayrılığının perde arkası!
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Belhanda ayrılığının perde arkası!

10.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:37
Belhanda ayrılığının perde arkası!

Galatasaray Kulübü, Faslı oyuncunun demecini yeminli tercüme ettirdiSerhan TÜRK - Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamalar tartışma konusu olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için kulüp tercümanının tam çeviri yapmadığı iddia edilmişti.

Galatasaray Kulübü, Faslı oyuncunun demecini yeminli tercüme ettirdi

Serhan TÜRK -

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamalar tartışma konusu olan Faslı futbolcu Younes Belhanda için kulüp tercümanının tam çeviri yapmadığı iddia edilmişti.

Belhanda, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etse de, Sarı-kırmızılı yönetim bu konunun üzerine gitti. Faslı futbolcunun açıklamalarını bir tercüme bürosuna yeminli bir şekilde tercüme ettiren Galatasaray yönetimi, demeçlerdeki yönetimi eleştiren sözcükler nedeniyle tek taraflı ayrılık kararı aldı.

İşte ayrılığa neden olan açıklamanın tercüme edilmiş hali şöyle;GAZETECİ: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi?Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?YOUNES BELHANDAElbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım.

Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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