Belhanda 30. saniyede Fileleri Havalandırarak Bu Sezonun En Erken Golünü Attı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşan Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi.

BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Topa hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi.

Belhanda'nın bu golün Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.