Belhanda 30. saniyede Fileleri Havalandırarak Bu Sezonun En Erken Golünü Attı
Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Ligde bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşan Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi.
BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜ
Topa hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi.
Belhanda'nın bu golün Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.
YORUMLAR (10)
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Yine söylüyorum yine söylüyorum ve yine söylüyorum. Bütün gayesi fenerbahçeyi yenmek olan bir ligden hiçbir halt olmaz, olamaz kardeşim. Ancak hepsi zamanla cefasını çekecek, zaten borç batağındalar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kiskanma fenerliler siz aglamsya devam edinCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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şikesarayCevap Yaz 3 11 Yayından KaldırSERDAR: Besiktasla , Basaksehiridemi sikeyle yendi CAHIL MANYAK1 2 Yayından Kaldır
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Galatasaray şike yapıyor??Cevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır