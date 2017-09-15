Belgü: E-ticaret Avm'lerin Rakibi Değil
e-ticareti rakip olarak görmediklerini ifade eden AYD Başkanı Belgü, "e-ticaret ile rakip olarak gözüksek de birbirimizin cirolarını artıracak şeyler yaparız, rekabet potansiyeli aslında bize yeni kapılar açabilir" diye konuştu.
e-ticareti rakip olarak görmediklerini ifade eden AYD Başkanı Belgü, "e-ticaret ile rakip olarak gözüksek de birbirimizin cirolarını artıracak şeyler yaparız, rekabet potansiyeli aslında bize yeni kapılar açabilir" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com