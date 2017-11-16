Belgrad Ormanında Kumar Çadırına Baskın

Belgrad Ormanında çadır kurup kumar oynatan çeteye baskın düzenlendi. 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla suçüstü yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belgrad Ormanında çadır kurulup kumar oynatıldığı bilgisi edindi.



Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Belgrad Ormanı içinde karayoluna 1 kilometre uzaklıkta büyük bir çadır kurulduğunu ve kumar oynamaya gelen şahısların çadıra servisle taşındığını tespit etti.



Kumar çetenin ormanın içinde kurduğu 'Çadır Casino'suna geçtiğimiz günlerde polis ekiplerince baskın düzenlendi. Yapılan baskınla çetenin 'Çadır Casino'su 4'üncü gününü göremedi.



Baskında, çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.



Suçüstü yakalanan 24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, 'kumar oynamaya yer ve mekan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.



Baskın ardından kumar çadırı polis ekiplerince söküldü. - İSTANBUL