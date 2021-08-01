Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
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Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı

Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanması ardından Belgrad Ormanı en sakin günlerinden birini yaşadı.

İSTANBUL'da ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanması ardından Belgrad Ormanı en sakin günlerinden birini yaşadı. Belgrad Ormanı'na sadece yürüyüş yapanlara ve ormanlık alanda oturanlara izin verildi.  Ailesiyle piknik yapan Emrah Kılıç "Bugün burada ailece oturduk, ateş yakmadan piknik yapıyoruz" dedi. Orman yangınları nedeniyle Belgrad Ormanı'nda polis ekipleri sürekli devriye gezerken, bir TOMA da ormanda hazır bekletildi. 

(Fotoğraf)


Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı
Belgrad Ormanı sakin günlerinden birini yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım

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