BELGRAD ORMANI'NI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER
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BELGRAD ORMANI'NI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

Uğur CAN / BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.

BELGRAD ORMANI'NI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER
22.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:34

Uğur CAN/ BELGRAD Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.

İstanbul'da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı,  pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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