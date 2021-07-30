BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGAL YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR

İstanbul Valiliği'nce İstanbul'daki ormanlara giriş çıkışlara, hatta orman alanlarının yakınlarına yaklaşmak bile yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nce İstanbul'daki ormanlara giriş çıkışlara, hatta orman alanlarının yakınlarına yaklaşmak bile yasaklandı. Belgrad Ormanı Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'nda ise araç giriş çıkışları devam ederken gelenler mangal yaktı. Sultangazi Kent Ormanı'na gelenlerse polis ve zabıta ekiplerince tek tek uyarılarak ormandan çıkarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul'da 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasak olduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, alınan kararları paylaşarak, "İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Bugün itibaren uygulanan yasağa Belgrad Ormanı'nda uyulmadığı görüldü. Yasaktan haberler i olmadığını belirterek, yetkililerin onları uyarmadığını söyleyen vatandaşlar Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'na girerek mangal yakıp semaverde çay yaptı. Belgrad Ormanı'nın çevresini dumanlar kapladı.

"DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ, ATEŞİMİZİ DE İYİ SÖNDÜRDÜK" Ailesi ile Belgrad Ormanı'na gelen bir kişi "Öğlen gibi geldik, içeri girerken de sorduk, bir engel yok dediler geldik. Tabii etrafta 13 ilde yangın var, oldukça dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ateşimizi de iyi söndürdük. Gelip yasak olduğunu söyleyen olmadı. Mangal yapmadık, bir semaver yaktık, onu da kömürü boşaltıp, semaverdeki suyu ve elimizdeki suları dökerek söndürdük" dedi.

"ŞU ANDA SEMAVER İLE ÇAY YAPIYORUZ" Belgrad Ormanı'ndaki bir başka kişi "Biz girdik içerideyiz, hala içerideyiz. Semaver ile çay yapıyoruz şu anda, biz ateşimizi söndürüyoruz. Sularla söndürüp öyle gidiyoruz. O ateşi söndürmedikleri için ormanlar yanıyor. Bize içeride bir şey diyen olmadı" diye konuştu.

SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDAN TEK TEK ÇIKARILDILAR Sultangazi Kent Ormanı ve Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonrası polis ve zabıta ekipleri ormana gezmeye ve pikniğe gelen vatandaşları tek tek uyardı. Ormana gelenlerin çıkış yapması söylendi. Güvenlik görevlileri de orman girişlerini kapatarak yeni gelenleri içeri almadı.

"PİKNİK ÖNEMLİ DEĞİL"Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Hasan Şaner, "Haberimiz yoktu. Piknik için gelmiştik. Ülkenin durumu da ortada. Genel bir talimat geldiğini söylediler, anlık gelişen bir şey galiba. Bizim içeri girip girmememiz önemli değil. Piknik yapılıp yapılmaması çok da önemli değil" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü-------------------------Mangal yapanlardan detaylar Semaver detayı Ormanlardan detaylar Araç giriş-çıkışları Sultangazi'de polis ve zabıta ekiplerinin dolaşması Güvenlik görevlilerinin kendilerini geri göndermesi Orman'a gelenler ile röportajlar Muhabir anonsu(Yalın ONAT)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı