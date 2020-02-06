Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Arda Duman'ın intihar sonucu öldüğü belirlendi

06.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:14

Kaybolduktan 6 gün sonra Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ölümün intihar sonucu gerçekleştiğine ilişkin kanıya varan savcılık, dosyaya takipsizlik kararı verdi.



İstanbul'da 22 Mart 2019 tarihinde Psikoloji bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Duman'dan (22) okulun kampüsünden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamış, ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 6 gün boyunca haber alınamayan Duman'ın cansız bedenini 28 Mart'ta AFAD ve AKUT ekiplerinin aramaları sonucunda Belgrad Ormanı'nda bulmuştu.



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan Arda Duman'ın ölümüne ilişkin rapor alındı. Raporda, Duman'ın ölümünün çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun ardından savcılık soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.



Savcılığın kararında, ölen Duman'ın sırt çantasında çok sayıda dolu ve boş ilaç tabletlerinin bulunduğu, Duman'ı intihara yönlendiren bir kişinin olduğuna ilişkin bilgiye rastlanmadığı ve ölümün intihar sonucu gerçekleştiğine ilişkin ifadelere yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA