BELGRAD ORMANI'NDA BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BELGRAD ORMANI'NDA BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların tercih noktalarından biri de Belgrad Ormanı oldu.

BELGRAD ORMANI'NDA BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU
03.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:15

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşların tercih noktalarından biri de Belgrad Ormanı oldu. Bayramın son gününde ormana gelen vatandaşlar mangal yakıp, piknik yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyardı.

DOĞAYA MİSAFİR OLDUK BUGÜN

Ekrem Özcan, "Zor bir süreçteyiz. 4-5 ay sonra ilk defa pikniğe çıkıyorum. Tabi bizim için çok iyi oldu. Biz sabah erken geldik, doğaya misafir olduk bugün. İnsanlar dört duvar arasında sıkıldığı için mecbur kendini doğaya atıyor.ö ifadelerini kullandı. Özcan, koronavirüse karşı aldığı önlemler sorusuna da "Maske, mesafe ve temizlik. Elimizden geldiği kadar topluluğa girmemeye çalışıyoruzö cevabını verdi.

BU KADAR KALABALIK OLMASI İYİ DEĞİLAilecek tatile geldiklerini ifade eden Mustafa Toksarı "Stres atmak için geldik ama bu kadar kalabalık olması iyi değil. İnsanlar İstanbul dışına gidemeyince böyle yerlere akın etti. Yarın mesai başlıyor, iznin son gününde ormana gelip bir temiz hava alalım dedik" şeklinde konuştu.

İŞE BAŞLAMADAN STRES ATALIM DEDİK

Havalimanında çalıştığını dile getiren Derya Toksarı ise "Yarın iş başı yapacağız, işe başlamadan stres atalım dedik. Orman kabalık ama maske takıyoruz, elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Zaten bayadır dışarı çıkmıyorduk, bunaldık" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar 3. Sayfa
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış Dünya
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Bakan Koca'nın 'Vaka az' dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Bakan Instagram
Şu an buradasınız: BELGRAD ORMANI'NDA BAYRAMIN SON GÜNÜ YOĞUNLUĞU - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 18:42:32. #1.15#
title