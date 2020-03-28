BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞLER KAPATILDI, GELENLER GERİ DÖNDÜ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞLER KAPATILDI, GELENLER GERİ DÖNDÜ - Haberler
Belgrad Ormanları, Koronavirüs, Ormana, Güncel

BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞLER KAPATILDI, GELENLER GERİ DÖNDÜ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı.

28.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:10
BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞLER KAPATILDI, GELENLER GERİ DÖNDÜ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı. Ormana gelenler girişlerden geri çevrildi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen Belgrad Ormanı'na spor ve piknik yapmaya gelmeye devam etmesinin üzeri, ormanın girişi şeritle kapatıldı ve girişte zabıta ekipleri beklemeye başladı. Ormana gelen vatandaşlar ise içeri giremeyince dönmek zorunda kaldı.

'YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORUDUM"

Belgrad Ormanı'na yürüyüş yamaya gelen Şenol Kavraz, 'Yasak olduğunu bilmiyordum. Burada oturuyorum. Yürüyüşe geldim. Önlemler çok iyi oldu. Ben patikada yürüyordum ama orman yine de kalabalıktı. Böyle daha iyi oldu" dedi.

Ormana su doldurmaya gelen Cevahir Sarıçam ise, 'Su almaya geldim. Kapatıldığından bilgim vardı ama su almaya da kapatıldığını bilmiyordum. Akşam kapatılacağını seyretmiştim. Artık hafta içi alırım. Artık su almak da yasak" diye konuştu.

BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞLER KAPATILDI, GELENLER GERİ DÖNDÜ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞLER KAPATILDI, GELENLER GERİ DÖNDÜ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Zekeriya Birkan
Magazin Kalben Basketbolcu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Milli Basketbolcu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: BELGRAD ORMANI'NA GİRİŞLER KAPATILDI, GELENLER GERİ DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 13:40:20. #1.14#
title