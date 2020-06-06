BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER
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BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

KORONOVİRÜS önlemlerinin ardından kısıtlamaların kalkmasının ardından ilk hafta sonu İstanbullular Belgrad ormanına akın etti.

BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER
06.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:45

KORONOVİRÜS önlemlerinin ardından kısıtlamaların kalkmasının ardından ilk hafta sonu İstanbullular Belgrad ormanına akın etti.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDU

Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda kuyruk oluşturdu. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Otoparklarda araç park edecek alan kalmadı. 

GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR 

Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin de sosyal mesafeyi de korumaları dikkat çekti. Piknik alanlarında hamakların kurulduğu ve semaverle çay yapanların olduğu görüldü. 

"HERKES ARTIK SIKILDIĞI İÇİN KENDİNİ BİR ŞEKİLDE DIŞARIYA ATIYOR"Belgrad ormanına yürüyüş ve piknik için gelenler, evde sıkıldıklarını belirtti.Ormana yakın oturduğunu belirten Ebru Birgin, "Burada oturduğumuz için bize erken değil. Ama normalde de Belgrad kalabalık oluyor. İnsanlar için pandemi fark etmiyor. Herkes artık sıkıldığı için kendini bir şekilde dışarıya atıyor. Buradan olmasa da başka taraflar insanlar kaçıyor orman içine" dedi. 

Kızlarıyla birlikte yürüyüşe gelen Sezen Gül, Biz bu kapıdan gireceğiz ama bir tane daha bent var, o toprak yola gireceğiz. İnsan kalabalığının olmadığı yerde olacağız" diye konuştu. Eşiyle birlikte pikniğe gelen Ramazan Çelik de, "Bakacağız içeriye, kalabalıksa geri döneceğiz" ifadesini kullandı. Eşi ile birlikte yürüyüşe gelen Hüseyin Muratoğlu ise, "Kalabalık olmasını beklemiyorduk. Normal parkurda yürümeyeceğiz, direkt ormanın içine içerisine gireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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