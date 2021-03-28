BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI

İSTANBUL'da cumartesi günü piknikçilerin akınına uğrayan Belgrad Ormanı'nda 10 ton çöp toplandı.

İSTANBUL'da cumartesi günü piknikçilerin akınına uğrayan Belgrad Ormanı'nda 10 ton çöp toplandı. Hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından cumartesi günü sıcaklıkların yeniden artmasıyla vatandaşlar ormanlara ve sahillere akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günü fırsat bilen piknikçiler soluğu, dün Belgrad Ormanı'nda aldı. 3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Bu sabah saat 07.00'dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı