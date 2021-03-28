BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
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BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da cumartesi günü piknikçilerin akınına uğrayan Belgrad Ormanı'nda 10 ton çöp toplandı.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

İSTANBUL'da cumartesi günü piknikçilerin akınına uğrayan Belgrad Ormanı'nda 10 ton çöp toplandı. Hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından cumartesi günü sıcaklıkların yeniden artmasıyla vatandaşlar ormanlara ve sahillere akın etti. Kısıtlamanın olmadığı günü fırsat bilen piknikçiler soluğu, dün Belgrad Ormanı'nda aldı. 3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Bu sabah saat 07.00'dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.

BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI
BELGRAD ORMANI DÜN PİKNİKÇİLERİN AKININA UĞRADI, 10 TON ÇÖP TOPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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