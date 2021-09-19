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Belgrad derbisinde Partizan ve Kızılyıldız yenişemedi

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Spor
Belgrad derbisinde Partizan ve Kızılyıldız yenişemedi

Sırbistan'ın köklü kulüpleri Partizan ve Kızılyıldız'ın 165'inci kez karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Sırbistan'ın köklü kulüpleri Partizan ve Kızılyıldız'ın 165'inci kez karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Partizan, 36. dakikada Bibras Natcho'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, Kızılyıldız 83. dakikada Aleksandar Katai ile beraberliği yakaladı.

Müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonuçla Partizan 22 puanla liderliğini korurken, Kızılyıldız 20 puanla ikinci sırada yer aldı.

Belgrad derbisinde Partizan ve Kızılyıldız yenişemedi

Belgrad derbisinde Partizan ve Kızılyıldız yenişemedi

Belgrad derbisinde Partizan ve Kızılyıldız yenişemedi

AA / Lejla Biogradlija - Spor Haberleri
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Haber: Belgrad derbisinde Partizan ve Kızılyıldız yenişemedi - Haberler Spor
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