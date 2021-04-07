Belgrad derbisinde Kızılyıldız, Partizan'ı 1-0 yendi
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Belgrad derbisinde Kızılyıldız, Partizan'ı 1-0 yendi

Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Belgrad derbisinde Kızılyıldız, Partizan'ı 1-0 yendi

Sırbistan'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi ev sahibi takım Kızılyıldız'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sırbistan'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi ev sahibi takım Kızılyıldız'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 30. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kızılyıldız'ın golünü 58'inci dakikada Mirko Ivanic attı.

Bu sonuçla Kızılyıldız puanını 86'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Partizan ise 74 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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